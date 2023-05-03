Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Erdoğan Yeşilyurt şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Charilaos Charisis, orta yuvarlakta Willian Arao tarafından faule maruz kalıyor.
Demir Grup Sivasspor, Charilaos Charisis ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Hakem Atilla Karaoğlan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Joao Pedro için kaldırdı.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.
Jordy Caicedo için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Luan Peres ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem ceza saha sağ çaprazında bulunan Jordy Caicedo için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Jordy Caicedo tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.