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Stadyum Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 03 Mayıs 20:30
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Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    18'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Faul | Fenerbahçe

    Charilaos Charisis, orta yuvarlakta Willian Arao tarafından faule maruz kalıyor.

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    16'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Charilaos Charisis ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    11'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    10'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Hakem Atilla Karaoğlan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Joao Pedro için kaldırdı.

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    8'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.

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    5'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Jordy Caicedo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Luan Peres ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    3'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Hakem ceza saha sağ çaprazında bulunan Jordy Caicedo için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Jordy Caicedo tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
2
0
Korner
0
0
Faul
0
1
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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