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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 04 Mayıs 20:30
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
43' Ahmed Touba

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

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    51'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Anastasios Chatzigiovanis, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    50'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Matej Hanousek sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pedrinho çıkıyor ve yerine Lamine Diack oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Milson çıkıyor ve yerine Anastasios Chatzigiovanis oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Pedrinho ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    45'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Kılınç.

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    45'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Kevin Malcuit ile Serdar Gürler arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Kevin Malcuit.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.

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    45'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Lucas Biglia kullanacak.

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    45'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Emre Kılınç Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    45'
    Ofsayt | MKE Ankaragücü

    Hakem Zorbay Küçük yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Atakan Çankaya için kaldırdı.

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    45'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Atakan Çankaya faul yapıyor.

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    45'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Stelios Kitsiou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Emre Kılınç şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Danijel Aleksic oyundan çıkarken Edgar Ie oyuna giren isim.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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    43'
    Kırmızı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.

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    41'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Kevin Malcuit ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Adnan Januzaj faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Atakan Çankaya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Atakan Çankaya geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Ofsayt | MKE Ankaragücü

    Ofsayt bayrağı Ali Sowe için kalkıyor

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    37'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Ali Sowe şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Joao Figueiredo

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Stelios Kitsiou sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Joao Figueiredo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Adnan Januzaj şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Danijel Aleksic, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Bahadır Han Güngördü kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Rakip yarı alanın ortalarında Joao Figueiredo topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nihad Mujakic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Adnan Januzaj sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmed Touba.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Milson faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Caner Erkin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Lucas Biglia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Bahadır Han Güngördü ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Adnan Januzaj önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Adnan Januzaj tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Caner Erkin sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Andrej Djokanovic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sol çaprazdan Matej Hanousek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Lucas Biglia, Ali Sowe tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Danijel Aleksic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Bahadır Han Güngördü ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Joao Figueiredo, Atakan Çankaya tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Biglia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Lucas Biglia sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Caner Erkin ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Joao Figueiredo çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nihad Mujakic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Adnan Januzaj faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Matej Hanousek.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | MKE Ankaragücü

    Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Muhammed Şengezer kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Milson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atakan Çankaya.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Andrej Djokanovic, Danijel Aleksic tarafından faulle durdurulduğu için MKE Ankaragücü orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Danijel Aleksic, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Matej Hanousek ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Joao Figueiredo

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Medipol Başakşehir MKE Ankaragücü Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
5
3
Kurtarış
1
1
Korner
4
0
Faul
7
6
Ofsayt
3
2
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
1
0

Medipol Başakşehir MKE Ankaragücü Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

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