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Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
Anastasios Chatzigiovanis, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
MKE Ankaragücü takımından Matej Hanousek sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
MKE Ankaragücü takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Pedrinho çıkıyor ve yerine Lamine Diack oyuna giriyor.
MKE Ankaragücü takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Milson çıkıyor ve yerine Anastasios Chatzigiovanis oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Pedrinho ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emre Kılınç.
Kevin Malcuit ile Serdar Gürler arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Kevin Malcuit.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Medipol Başakşehir takımı oyuna başlayacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Lucas Biglia kullanacak.
MKE Ankaragücü takımından Emre Kılınç Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Zorbay Küçük yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Atakan Çankaya için kaldırdı.
MKE Ankaragücü takımında Atakan Çankaya faul yapıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.
Stelios Kitsiou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Emre Kılınç şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Danijel Aleksic oyundan çıkarken Edgar Ie oyuna giren isim.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.
Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba faul yapıyor.
Kevin Malcuit ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımında Adnan Januzaj faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Atakan Çankaya.
MKE Ankaragücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Atakan Çankaya geçiyor.
Ofsayt bayrağı Ali Sowe için kalkıyor
Ali Sowe şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Joao Figueiredo
MKE Ankaragücü takımından Stelios Kitsiou sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Joao Figueiredo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımından Adnan Januzaj şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Danijel Aleksic, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Bahadır Han Güngördü kurtarıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Joao Figueiredo topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
MKE Ankaragücü takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nihad Mujakic.
Medipol Başakşehir takımından Adnan Januzaj sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ahmed Touba.
MKE Ankaragücü takımında Milson faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Caner Erkin.
Lucas Biglia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
MKE Ankaragücü, Bahadır Han Güngördü ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Ahmed Touba faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adnan Januzaj önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Adnan Januzaj tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
Medipol Başakşehir takımından Caner Erkin sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.
MKE Ankaragücü takımında Andrej Djokanovic faul yapıyor.
Sol çaprazdan Matej Hanousek ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
Lucas Biglia, Ali Sowe tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Medipol Başakşehir takımında Danijel Aleksic faul yapıyor.
MKE Ankaragücü, Bahadır Han Güngördü ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.
Joao Figueiredo, Atakan Çankaya tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lucas Biglia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lucas Biglia ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Biglia sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Caner Erkin ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Joao Figueiredo çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nihad Mujakic.
Medipol Başakşehir takımında Adnan Januzaj faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Matej Hanousek.
Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Muhammed Şengezer kurtarıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Milson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atakan Çankaya.
Andrej Djokanovic, Danijel Aleksic tarafından faulle durdurulduğu için MKE Ankaragücü orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Danijel Aleksic, sarı kart görüyor.
MKE Ankaragücü takımından Matej Hanousek ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Joao Figueiredo
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.