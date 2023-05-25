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Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 25 Mayıs 20:30
23'
1 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Ali Sowe 11'

Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    21'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ceza saha içinde topla buluşan Berkay Özcan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    18'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Adnan Januzaj.

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    18'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Taç çizgisine yakın bir yerde Adnan Januzaj, Hasan Ali Kaldırım tarafından faule maruz kalıyor.

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    17'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Lima.

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    17'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Lucas Lima, Andrej Djokanovic tarafından faulle durduruluyor.

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    17'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Lamine Diack ile serbest vuruş kullanacak.

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    17'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Lucas Biglia faul yapıyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Giorgi Beridze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    14'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giorgi Beridze.

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    14'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.

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    11'
    Asist | MKE Ankaragücü

    Golün asistini yapan isim Stelios Kitsiou.

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    11'
    Gooolll | MKE Ankaragücü

    GOL! Ali Sowe MKE Ankaragücü takımını öne geçiren golü atıyor.

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    10'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.

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    10'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Lamine Diack faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Lucas Biglia.

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    10'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Berkay Özcan geçiyor.

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    9'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Kevin Malcuit faul yapıyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Giorgi Beridze sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | MKE Ankaragücü

    Giorgi Beridze ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    7'
    Korner | MKE Ankaragücü

    Giorgi Beridze ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    7'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Nihad Mujakic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Hasan Ali Kaldırım sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Serdar Gürler şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Giorgi Beridze geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Kevin Malcuit faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

MKE Ankaragücü Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
2
0
Faul
5
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

MKE Ankaragücü Medipol Başakşehir Maç Kadroları

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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