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MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Ceza saha içinde topla buluşan Berkay Özcan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Medipol Başakşehir takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Adnan Januzaj.
Taç çizgisine yakın bir yerde Adnan Januzaj, Hasan Ali Kaldırım tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Lima.
Lucas Lima, Andrej Djokanovic tarafından faulle durduruluyor.
MKE Ankaragücü, Lamine Diack ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Lucas Biglia faul yapıyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Giorgi Beridze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giorgi Beridze.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.
Golün asistini yapan isim Stelios Kitsiou.
GOL! Ali Sowe MKE Ankaragücü takımını öne geçiren golü atıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
MKE Ankaragücü takımında Lamine Diack faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Lucas Biglia.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Berkay Özcan geçiyor.
MKE Ankaragücü takımında Kevin Malcuit faul yapıyor.
MKE Ankaragücü takımından Giorgi Beridze sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Giorgi Beridze ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
Giorgi Beridze ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
Nihad Mujakic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
MKE Ankaragücü takımından Hasan Ali Kaldırım sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Serdar Gürler şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
MKE Ankaragücü takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Giorgi Beridze geçiyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile serbest vuruş kullanacak.
MKE Ankaragücü takımında Kevin Malcuit faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında Ömer Ali Şahiner faul yapıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.