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Stadyum San Siro Hakem Jesus Gil Manzano Maç Saati 10 Mayıs 22:00
22'
0 2
Milan
Milan
Inter
Inter
8' Edin Dzeko 11' Henrikh Mkhitaryan

Canlı Maç Anlatımı Milan - Inter Canlı Maç Anlatımı

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    18'
    Oyuna Girme | Milan

    Milan takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ismael Bennacer çıkıyor ve yerine Junior Messias oyuna giriyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Inter takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hakan Çalhanoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Bu dakikada Inter takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Nicolo Barella

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    14'
    Korner | Milan

    Milan, Sandro Tonali ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    Asist | Inter

    Golün asistini yapan isim Federico Dimarco.

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    11'
    Gooolll | Inter

    GOL! Henrikh Mkhitaryan ile Inter farkı 2'ye çıkarıyor.

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    8'
    Gooolll | Inter

    GOL! Edin Dzeko Inter takımını öne geçiren golü atıyor.

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    8'
    Korner | Inter

    Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    8'
    Asist | Inter

    Golün asistini yapan isim Hakan Çalhanoğlu.

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    5'
    Ofsayt | Inter

    Nicolo Barella için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Milan Inter Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Milan Milan
0 0 %
Inter Inter
İsabetli Şut
0
3
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
1
0
Korner
1
1
Faul
4
0
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Milan Inter Maç Kadroları

Milan Milan İlk 11

Teknik Direktör: Stefano Pioli

Inter Inter İlk 11

Teknik Direktör: Simone Inzaghi

Milan Milan Yedekler

Inter Inter Yedekler

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