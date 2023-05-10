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Milan - Inter Canlı Maç Anlatımı
Milan takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ismael Bennacer çıkıyor ve yerine Junior Messias oyuna giriyor.
Inter takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hakan Çalhanoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Bu dakikada Inter takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Nicolo Barella
Milan, Sandro Tonali ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Federico Dimarco.
GOL! Henrikh Mkhitaryan ile Inter farkı 2'ye çıkarıyor.
GOL! Edin Dzeko Inter takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakan Çalhanoğlu ile Inter takımı köşe vuruşu kullanacak.
Golün asistini yapan isim Hakan Çalhanoğlu.
Nicolo Barella için ofsayt bayrağı kalkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.