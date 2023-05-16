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Inter - Milan Canlı Maç Anlatımı
Nicolo Barella, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Theo Hernandez rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.