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Stadyum Giuseppe Meazza Hakem Clement Turpin Maç Saati 16 Mayıs 22:00
11'
0 0
Inter
Inter
Milan
Milan

Canlı Maç Anlatımı Inter - Milan Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    İsabetsiz Şut | Inter

    Nicolo Barella, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Theo Hernandez rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Inter Milan Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Inter Inter
0 0 %
Milan Milan
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
4
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Inter Milan Maç Kadroları

Inter Inter İlk 11

Teknik Direktör: Simone Inzaghi

Milan Milan İlk 11

Teknik Direktör: Stefano Pioli

Inter Inter Yedekler

Milan Milan Yedekler

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