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Manchester City - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı
Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
Ceza sahası içinde topla buluşan Manuel Akanji, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Bernardo Silva ile Manchester City farkı 2'ye çıkarıyor.
Toni Kroos önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Toni Kroos tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Manchester City takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Erling Haaland tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Golün asistini yapan isim Kevin De Bruyne.
GOL! Bernardo Silva Manchester City takımını öne geçiren golü atıyor.
Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Manchester City takımından Kevin De Bruyne şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Manchester City, Jack Grealish ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jack Grealish, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
John Stones rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rodri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kyle Walker şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.