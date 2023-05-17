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Stadyum Etihad Stadium Hakem Szymon Marciniak Maç Saati 17 Mayıs 22:00
İYS
İY: 2 - 0
2 0
Manchester City
Manchester City
Real Madrid
Real Madrid
Bernardo Silva 23' Bernardo Silva 37'

Canlı Maç Anlatımı Manchester City - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    Korner | Manchester City

    Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Ceza sahası içinde topla buluşan Manuel Akanji, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    41'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    37'
    Gooolll | Manchester City

    GOL! Bernardo Silva ile Manchester City farkı 2'ye çıkarıyor.

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    35'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Toni Kroos önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Toni Kroos tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    34'
    Korner | Real Madrid

    Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    27'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Manchester City takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Erling Haaland tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    23'
    Asist | Manchester City

    Golün asistini yapan isim Kevin De Bruyne.

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    23'
    Gooolll | Manchester City

    GOL! Bernardo Silva Manchester City takımını öne geçiren golü atıyor.

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    21'
    Korner | Manchester City

    Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Manchester City

    Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Kevin De Bruyne şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    15'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Jack Grealish ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Jack Grealish, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    John Stones rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Rodri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Kyle Walker şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Manchester City Real Madrid Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester City Manchester City
0 0 %
Real Madrid Real Madrid
İsabetli Şut
5
0
İsabetsiz Şut
7
1
Kurtarış
0
3
Korner
5
1
Faul
5
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Manchester City Real Madrid Maç Kadroları

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Manchester City Manchester City Yedekler

Real Madrid Real Madrid Yedekler

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