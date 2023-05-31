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Stadyum Puskás Arena Hakem Anthony Taylor Maç Saati 31 Mayıs 22:00
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Sevilla
Sevilla
Roma
Roma
35' Paulo Dybala

Canlı Maç Anlatımı Sevilla - Roma Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Sevilla takımından Ivan Rakitic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Jesus Navas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Roma

    Roma takımından Lorenzo Pellegrini rakibine faul yapıyor.Mücadele ceza sahası sağ çaprazında Sevilla takımı vuruşu ile yeniden başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Sevilla

    Sevilla takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bono.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Sevilla takımından Lucas Ocampos ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Roma

    Roma takımında Nemanja Matic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Sevilla

    Sevilla, Fernando Reges ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Roma

    Roma takımında Lorenzo Pellegrini, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Alex Telles ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Sağ çaprazdan Oliver Torres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Sağ çaprazdan Jesus Navas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Direk | Sevilla

    Sevilla, Ivan Rakitic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Bryan Gil ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Korner | Sevilla

    Sevilla, Ivan Rakitic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Sevilla takımından Alex Telles sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Sevilla

    Sevilla, Bono ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Roma

    Roma, Lorenzo Pellegrini ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Roma

    Roger Ibanez - Lucas Ocampos mücadelesinde hakem, Sevilla lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Sevilla

    Sevilla takımında Ivan Rakitic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetli Şut | Sevilla

    Sevilla takımından Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Sevilla

    Sevilla takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ivan Rakitic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Roma

    Roma takımında Gianluca Mancini faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Roma

    Roma takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rui Patricio.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Sevilla

    Sevilla takımında Youssef En-Nesyri faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Sarı Kart | Sevilla

    Sevilla takımında Rafa Mir hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Asist | Roma

    Gianluca Mancini, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Gooolll | Roma

    GOL! Paulo Dybala takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Sevilla takımından Jesus Navas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Roma

    Roma takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nemanja Matic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Sevilla

    Paulo Dybala, Alex Telles tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Roma

    Roma takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rui Patricio.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Sevilla

    Sevilla takımında Youssef En-Nesyri faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Sevilla

    Sevilla takımından Oliver Torres şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Jesus Navas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Engellenen Şut | Sevilla

    Ivan Rakitic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Sevilla

    Sevilla takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Loic Bade.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Roma

    Roma takımında Bryan Cristante faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Sevilla takımından Oliver Torres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Sevilla takımından Ivan Rakitic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | Sevilla

    Sevilla, Ivan Rakitic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Sarı Kart | Roma

    Roma takımında Nemanja Matic hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Roma

    Roma takımında Nemanja Matic faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Sevilla

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Gianluca Mancini, Youssef En-Nesyri tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Roma

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Roma adına Nemanja Matic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Roma

    Roma, Rui Patricio ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Sevilla

    Sevilla takımında Alex Telles faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Sevilla

    Sevilla takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Reges.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Roma

    Oliver Torres, Tammy Abraham tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Roma

    Leonardo Spinazzola tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Roma

    Roma takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gianluca Mancini geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Sevilla

    Sevilla takımında Nemanja Gudelj faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Paulo Dybala.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Sevilla takımından Ivan Rakitic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Sevilla

    Ivan Rakitic ile Sevilla takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Sevilla

    Sağ çaprazdan Jesus Navas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Sevilla

    Sevilla, Bono ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Roma

    Roma takımından Lorenzo Pellegrini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Roma

    Roma, Lorenzo Pellegrini ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Roma

    Roma takımında Roger Ibanez faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Sevilla Roma Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Sevilla Sevilla
0 0 %
Roma Roma
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
1
1
Korner
2
1
Faul
7
8
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Sevilla Roma Maç Kadroları

Sevilla Sevilla İlk 11

Teknik Direktör:

Roma Roma İlk 11

Teknik Direktör:

Sevilla Sevilla Yedekler

Roma Roma Yedekler

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