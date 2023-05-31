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Sevilla - Roma Canlı Maç Anlatımı
Sevilla takımından Ivan Rakitic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Jesus Navas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Roma takımından Lorenzo Pellegrini rakibine faul yapıyor.Mücadele ceza sahası sağ çaprazında Sevilla takımı vuruşu ile yeniden başlayacak.
Sevilla takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Bono.
Sevilla takımından Lucas Ocampos ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Roma takımında Nemanja Matic faul yapıyor.
Sevilla, Fernando Reges ile serbest vuruş kullanacak.
Roma takımında Lorenzo Pellegrini, sarı kart görüyor.
Alex Telles ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ çaprazdan Oliver Torres ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ çaprazdan Jesus Navas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sevilla, Ivan Rakitic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Bryan Gil ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sevilla, Ivan Rakitic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sevilla takımından Alex Telles sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sevilla, Bono ile serbest vuruş kullanacak.
Roma, Lorenzo Pellegrini ile serbest vuruş kullanacak.
Roger Ibanez - Lucas Ocampos mücadelesinde hakem, Sevilla lehine faul kararı veriyor.
Sevilla takımında Ivan Rakitic faul yapıyor.
Sevilla takımından Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Sevilla takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ivan Rakitic.
Roma takımında Gianluca Mancini faul yapıyor.
Roma takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rui Patricio.
Sevilla takımında Youssef En-Nesyri faul yapıyor.
Sevilla takımında Rafa Mir hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Gianluca Mancini, gol pasını veren isim.
GOL! Paulo Dybala takımını öne geçiren golü atıyor.
Sevilla takımından Jesus Navas sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Roma takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nemanja Matic.
Paulo Dybala, Alex Telles tarafından faulle durduruluyor.
Roma takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rui Patricio.
Sevilla takımında Youssef En-Nesyri faul yapıyor.
Sevilla takımından Oliver Torres şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Jesus Navas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ivan Rakitic tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Sevilla takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Loic Bade.
Roma takımında Bryan Cristante faul yapıyor.
Sevilla takımından Oliver Torres ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sevilla takımından Ivan Rakitic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sevilla, Ivan Rakitic ile serbest vuruş kullanacak.
Roma takımında Nemanja Matic hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Roma takımında Nemanja Matic faul yapıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Gianluca Mancini, Youssef En-Nesyri tarafından faule maruz kalıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Roma adına Nemanja Matic kullanacak.
Roma, Rui Patricio ile serbest vuruş kullanacak.
Sevilla takımında Alex Telles faul yapıyor.
Sevilla takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Reges.
Oliver Torres, Tammy Abraham tarafından faule maruz kalıyor.
Leonardo Spinazzola tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Roma takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gianluca Mancini geçiyor.
Sevilla takımında Nemanja Gudelj faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Paulo Dybala.
Sevilla takımından Ivan Rakitic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ivan Rakitic ile Sevilla takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ çaprazdan Jesus Navas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sevilla, Bono ile serbest vuruş kullanacak.
Roma takımından Lorenzo Pellegrini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Roma, Lorenzo Pellegrini ile köşe vuruşu kullanıyor.
Roma takımında Roger Ibanez faul yapıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.