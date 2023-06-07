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Fiorentina - West Ham United Canlı Maç Anlatımı
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sofyan Amrabat ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fiorentina, Cristiano Biraghi ile köşe vuruşu kullanıyor.
Cristiano Biraghi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Giacomo Bonaventura ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fiorentina takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dodo.
West Ham United takımında Emerson faul yapıyor.
West Ham United takımından Emerson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
West Ham United takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emerson.
Fiorentina takımında Christian Kouame faul yapıyor.
Declan Rice önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Declan Rice tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
Emerson ile West Ham United takımı köşe vuruşu kullanacak.
West Ham United takımından Emerson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emerson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Emerson ile West Ham United takımı köşe vuruşu kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fiorentina adına Sofyan Amrabat kullanacak.
Emerson ile Nicolas Gonzalez arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Emerson.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Fiorentina takımı oyuna başlayacak.
West Ham United takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kurt Zouma.
Fiorentina takımında Christian Kouame faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cristiano Biraghi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fiorentina, Cristiano Biraghi ile köşe vuruşu kullanıyor.
West Ham United takımında Said Benrahma hakem Carlos Grande tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
West Ham United takımından Emerson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
West Ham United takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Said Benrahma geçiyor.
Michail Antonio, Luca Ranieri tarafından faulle durduruluyor.
Fiorentina takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Nikola Milenkovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Cristiano Biraghi ile Fiorentina takımı köşe vuruşu kullanacak.
Dodo rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Jarrod Bowen topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
West Ham United takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Emerson geçiyor.
Fiorentina takımında Sofyan Amrabat faul yapıyor.
West Ham United, Kurt Zouma ile serbest vuruş kullanacak.
Vladimir Coufal, Christian Kouame tarafından faulle durduruluyor.
Bu dakikada Fiorentina takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Luka Jovic
Michail Antonio ile Nikola Milenkovic arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Michail Antonio. Taç çizgisine yakın bir bölgede Fiorentina takımı oyuna başlayacak.
Fiorentina takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Nikola Milenkovic geçiyor.
Fiorentina takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giacomo Bonaventura.
Giacomo Bonaventura, Lucas Paqueta tarafından faulle durdurulduğu için Fiorentina serbest vuruş kullanacak.
Fiorentina, Sofyan Amrabat ile serbest vuruş kullanacak.
Christian Kouame, Vladimir Coufal tarafından faule maruz kalıyor.
West Ham United takımı Declan Rice ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Declan Rice tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Jarrod Bowen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rolando Mandragora şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fiorentina takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Luca Ranieri.
West Ham United takımında Jarrod Bowen faul yapıyor.
Michail Antonio tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Fiorentina takımından Giacomo Bonaventura çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.