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Stadyum Fortuna Arena Hakem Maç Saati 07 Haziran 22:00
45+5'
0 0
Fiorentina
Fiorentina
West Ham United
West Ham United

Canlı Maç Anlatımı Fiorentina - West Ham United Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fiorentina

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Sofyan Amrabat ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Fiorentina

    Fiorentina, Cristiano Biraghi ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fiorentina

    Cristiano Biraghi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Fiorentina

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Giacomo Bonaventura ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Fiorentina

    Fiorentina takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dodo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | West Ham United

    West Ham United takımında Emerson faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetsiz Orta | West Ham United

    West Ham United takımından Emerson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | West Ham United

    West Ham United takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Emerson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Fiorentina

    Fiorentina takımında Christian Kouame faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Engellenen Şut | West Ham United

    Declan Rice önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Declan Rice tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | West Ham United

    Emerson ile West Ham United takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | West Ham United

    West Ham United takımından Emerson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | West Ham United

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emerson ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Korner | West Ham United

    Emerson ile West Ham United takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Fiorentina

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fiorentina adına Sofyan Amrabat kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | West Ham United

    Emerson ile Nicolas Gonzalez arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Emerson.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Fiorentina takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | West Ham United

    West Ham United takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kurt Zouma.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Fiorentina

    Fiorentina takımında Christian Kouame faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Fiorentina

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Cristiano Biraghi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Fiorentina

    Fiorentina, Cristiano Biraghi ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Sarı Kart | West Ham United

    West Ham United takımında Said Benrahma hakem Carlos Grande tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | West Ham United

    West Ham United takımından Emerson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Frikik | West Ham United

    West Ham United takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Said Benrahma geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Faul | Fiorentina

    Michail Antonio, Luca Ranieri tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Fiorentina

    Fiorentina takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Nikola Milenkovic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Fiorentina

    Cristiano Biraghi ile Fiorentina takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Engellenen Şut | Fiorentina

    Dodo rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Ofsayt | West Ham United

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Jarrod Bowen topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Frikik | West Ham United

    West Ham United takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Emerson geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Faul | Fiorentina

    Fiorentina takımında Sofyan Amrabat faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | West Ham United

    West Ham United, Kurt Zouma ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Fiorentina

    Vladimir Coufal, Christian Kouame tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Fiorentina

    Bu dakikada Fiorentina takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Luka Jovic

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | West Ham United

    Michail Antonio ile Nikola Milenkovic arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Michail Antonio. Taç çizgisine yakın bir bölgede Fiorentina takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Fiorentina

    Fiorentina takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Nikola Milenkovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Fiorentina

    Fiorentina takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giacomo Bonaventura.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | West Ham United

    Giacomo Bonaventura, Lucas Paqueta tarafından faulle durdurulduğu için Fiorentina serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Fiorentina

    Fiorentina, Sofyan Amrabat ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | West Ham United

    Christian Kouame, Vladimir Coufal tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | West Ham United

    West Ham United takımı Declan Rice ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Declan Rice tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | West Ham United

    Jarrod Bowen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Fiorentina

    Rolando Mandragora şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Fiorentina

    Fiorentina takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Luca Ranieri.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | West Ham United

    West Ham United takımında Jarrod Bowen faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetli Şut | West Ham United

    Michail Antonio tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Engellenen Şut | Fiorentina

    Fiorentina takımından Giacomo Bonaventura çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fiorentina West Ham United Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fiorentina Fiorentina
0 0 %
West Ham United West Ham United
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
5
2
Kurtarış
1
0
Korner
3
2
Faul
5
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Fiorentina West Ham United Maç Kadroları

Fiorentina Fiorentina İlk 11

Teknik Direktör:

West Ham United West Ham United İlk 11

Teknik Direktör:

Fiorentina Fiorentina Yedekler

West Ham United West Ham United Yedekler

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