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Pendikspor Futbol - Bodrumspor Canlı Maç Anlatımı
Adrien Regattin ile Pendikspor Futbol takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adrien Regattin ile Pendikspor Futbol takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bodrumspor takımı korner kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.