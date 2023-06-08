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Stadyum Spor Toto Akhisar Stadyumu Hakem Abdulkadir Bitigen Maç Saati 08 Haziran 20:00
14'
0 0
Pendikspor Futbol
Pendikspor Futbol
Bodrumspor
Bodrumspor

Canlı Maç Anlatımı Pendikspor Futbol - Bodrumspor Canlı Maç Anlatımı

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    10'
    Korner | Pendikspor Futbol

    Adrien Regattin ile Pendikspor Futbol takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    9'
    Korner | Pendikspor Futbol

    Adrien Regattin ile Pendikspor Futbol takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    Korner | Bodrumspor

    Bodrumspor takımı korner kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Pendikspor Futbol Bodrumspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol
0 0 %
Bodrumspor Bodrumspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
2
1
Faul
3
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Pendikspor Futbol Bodrumspor Maç Kadroları

Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol İlk 11

Teknik Direktör:

Bodrumspor Bodrumspor İlk 11

Teknik Direktör:

Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol Yedekler

Bodrumspor Bodrumspor Yedekler

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