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Stadyum Emirates Stadium Hakem Michael Oliver Maç Saati 08 Ekim 18:30
44'
0 0
Arsenal
Arsenal
Manchester City
Manchester City

Canlı Maç Anlatımı Arsenal - Manchester City Canlı Maç Anlatımı

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    36'
    Korner | Arsenal

    Martin Odegaard ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Julian Alvarez şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    29'
    Sarı Kart | Manchester City

    Manchester City takımında Mateo Kovacic, sarı kart görüyor.

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    26'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Arsenal takımından Edward Nketiah tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    23'
    Sarı Kart | Manchester City

    Manchester City takımında Bernardo Silva hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    11'
    Sarı Kart | Arsenal

    Arsenal takımında Jorginho hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    10'
    Ofsayt | Arsenal

    Ben White ofsayta yakalanıyor.

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    9'
    Korner | Arsenal

    Martin Odegaard ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Arsenal

    Arsenal takımından Gabriel Jesus şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Edward Nketiah şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Nathan Ake tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    4'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Josko Gvardiol şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Arsenal Manchester City Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Arsenal Arsenal
0 0 %
Manchester City Manchester City
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
0
0
Korner
2
2
Faul
4
5
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Arsenal Manchester City Maç Kadroları

Arsenal Arsenal İlk 11

Teknik Direktör: Mikel Arteta

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

Arsenal Arsenal Yedekler

Manchester City Manchester City Yedekler

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