Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Arsenal - Manchester City Canlı Maç Anlatımı
Martin Odegaard ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.
Julian Alvarez şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Manchester City takımında Mateo Kovacic, sarı kart görüyor.
Arsenal takımından Edward Nketiah tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Manchester City takımında Bernardo Silva hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Arsenal takımında Jorginho hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ben White ofsayta yakalanıyor.
Martin Odegaard ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.
Arsenal takımından Gabriel Jesus şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Edward Nketiah şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Manchester City takımından Nathan Ake tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.
Manchester City takımından Josko Gvardiol şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.