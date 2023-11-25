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Stadyum Etihad Stadium Hakem Chris Kavanagh Maç Saati 25 Kasım 15:30
70'
İY: 1 - 0
1 0
Manchester City
Manchester City
Liverpool
Liverpool
Erling Haaland 27'

Canlı Maç Anlatımı Manchester City - Liverpool Canlı Maç Anlatımı

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    66'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Julian Alvarez ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    65'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Rodri çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    62'
    Ofsayt | Manchester City

    Phil Foden ofsayta yakalanıyor.

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    61'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Konstantinos Tsimikas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Darwin Nunez tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Korner | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    58'
    Ofsayt | Manchester City

    Ofsayt bayrağı Kyle Walker için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Phil Foden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Korner | Liverpool

    Konstantinos Tsimikas ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Erling Haaland tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Oyuna Girme | Liverpool

    Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Curtis Jones oyundan çıkarken Ryan Gravenberch oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Oyuna Girme | Liverpool

    Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Diogo Jota oyundan çıkarken Luis Diaz oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Julian Alvarez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Konstantinos Tsimikas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Manchester City

    Julian Alvarez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Julian Alvarez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Liverpool takımından Alexis Mac Allister tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Ofsayt | Liverpool

    Darwin Nunez için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Darwin Nunez şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Manchester City

    Julian Alvarez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Jeremy Doku şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Ofsayt | Liverpool

    Hakem Chris Kavanagh yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Diogo Jota için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Asist | Manchester City

    Nathan Ake, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Gooolll | Manchester City

    GOL! Erling Haaland takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Manchester City

    Julian Alvarez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Julian Alvarez ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Manchester City

    Julian Alvarez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Dominik Szoboszlai tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    20'
    Ofsayt | Liverpool

    Darwin Nunez ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Manchester City Liverpool Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester City Manchester City
0 0 %
Liverpool Liverpool
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
2
3
Korner
7
5
Faul
8
4
Ofsayt
2
3
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Manchester City Liverpool Maç Kadroları

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Manchester City Manchester City Yedekler

Liverpool Liverpool Yedekler

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