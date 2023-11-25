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Manchester City - Liverpool Canlı Maç Anlatımı
Manchester City, Julian Alvarez ile köşe vuruşu kullanıyor.
Manchester City takımından Rodri çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Phil Foden ofsayta yakalanıyor.
Liverpool, Konstantinos Tsimikas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Darwin Nunez tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ofsayt bayrağı Kyle Walker için kalkıyor
Manchester City takımından Phil Foden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Konstantinos Tsimikas ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Manchester City takımından Erling Haaland tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Curtis Jones oyundan çıkarken Ryan Gravenberch oyuna giren isim.
Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Diogo Jota oyundan çıkarken Luis Diaz oyuna giren isim.
Manchester City takımından Julian Alvarez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Liverpool, Konstantinos Tsimikas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Julian Alvarez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Manchester City takımından Julian Alvarez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Liverpool takımından Alexis Mac Allister tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Darwin Nunez için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Darwin Nunez şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
Julian Alvarez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Manchester City takımından Jeremy Doku şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Hakem Chris Kavanagh yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Diogo Jota için kaldırdı.
Nathan Ake, gol pasını veren isim.
GOL! Erling Haaland takımını öne geçiren golü atıyor.
Julian Alvarez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Manchester City, Julian Alvarez ile köşe vuruşu kullanıyor.
Julian Alvarez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Dominik Szoboszlai tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Darwin Nunez ofsayta yakalanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.