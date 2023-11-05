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Real Madrid - Rayo Vallecano Canlı Maç Anlatımı
Real Madrid, Luka Modric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Real Madrid takımından Joselu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rayo Vallecano takımında Andrei Ratiu hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Real Madrid takımından Jude Bellingham şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Real Madrid, Luka Modric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Real Madrid, Luka Modric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem Juan Munuera yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Alvaro Garcia için kaldırdı.
Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Real Madrid takımından Eduardo Camavinga çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Real Madrid takımından David Alaba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Real Madrid takımından Fran Garcia tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Antonio Rüdiger tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Joselu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Real Madrid takımından Joselu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Real Madrid, Luka Modric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Federico Valverde tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Alvaro Garcia şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem Juan Munuera yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Raul De Tomas için kaldırdı.
Real Madrid, Vinicius Junior ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jude Bellingham tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.