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Stadyum Santiago Bernabéu Hakem Juan Martinez Munuera Maç Saati 05 Kasım 23:00
57'
İY: 0 - 0
0 0
Real Madrid
Real Madrid
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano

Canlı Maç Anlatımı Real Madrid - Rayo Vallecano Canlı Maç Anlatımı

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    54'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Luka Modric ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımından Joselu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Rayo Vallecano

    Rayo Vallecano takımında Andrei Ratiu hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    43'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımından Jude Bellingham şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Luka Modric ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Luka Modric ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Ofsayt | Rayo Vallecano

    Hakem Juan Munuera yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Alvaro Garcia için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Real Madrid

    Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımından Eduardo Camavinga çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımından David Alaba tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımından Fran Garcia tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Antonio Rüdiger tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Joselu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımından Joselu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Luka Modric ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Federico Valverde tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Real Madrid

    Luka Modric ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Rayo Vallecano

    Alvaro Garcia şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Ofsayt | Rayo Vallecano

    Hakem Juan Munuera yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Raul De Tomas için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Vinicius Junior ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Jude Bellingham tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Real Madrid Rayo Vallecano Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Real Madrid Real Madrid
0 0 %
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
6
1
Kurtarış
0
3
Korner
7
0
Faul
5
5
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Real Madrid Rayo Vallecano Maç Kadroları

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Rayo Vallecano Rayo Vallecano İlk 11

Teknik Direktör: Francisco Rodriguez

Real Madrid Real Madrid Yedekler

Rayo Vallecano Rayo Vallecano Yedekler

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