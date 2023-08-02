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Galatasaray - Zalgiris Vilnius Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kerem Aktürkoğlu.
Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımından Barış Alper Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Angelino ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Zalgiris Vilnius takımında Joel Bopesu hakem Willy Delajod tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Zalgiris Vilnius takımında Joel Bopesu faul yapıyor.
Dries Mertens şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Dries Mertens için ofsayt bayrağı kalkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.