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Stadyum Rams Park Hakem Willy Delajod Maç Saati 02 Ağustos 21:30
8'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Zalgiris Vilnius
Zalgiris Vilnius

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Zalgiris Vilnius Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kerem Aktürkoğlu.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Barış Alper Yılmaz ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Angelino ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    5'
    Sarı Kart | Zalgiris Vilnius

    Zalgiris Vilnius takımında Joel Bopesu hakem Willy Delajod tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    5'
    Faul | Zalgiris Vilnius

    Zalgiris Vilnius takımında Joel Bopesu faul yapıyor.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Dries Mertens şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Ofsayt | Galatasaray

    Dries Mertens için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray Zalgiris Vilnius Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Zalgiris Vilnius Zalgiris Vilnius
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
1
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Zalgiris Vilnius Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör:

Zalgiris Vilnius Zalgiris Vilnius İlk 11

Teknik Direktör:

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Zalgiris Vilnius Zalgiris Vilnius Yedekler

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