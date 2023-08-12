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Pendikspor Futbol - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem Çağdaş Altay yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Bertuğ Yıldırım için kaldırdı.
Pendikspor Futbol takımından Görkem Bitin tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Atakaş Hatayspor takımından Görkem Sağlam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Golün asistini yapan isim Görkem Sağlam.
GOL! Fisayo Dele-Bashiru topu ağlara gönderiyor!
Atakaş Hatayspor takımından Görkem Sağlam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Atakaş Hatayspor takımından Fisayo Dele-Bashiru çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Emre Taşdemir ile Pendikspor Futbol takımı köşe vuruşu kullanacak.
Thuram ofsayta yakalanıyor.
Görkem Sağlam, gol pasını veren isim.
GOL! Bertuğ Yıldırım topu ağlara gönderiyor!
Pendikspor Futbol takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joher Rassoul çıkıyor ve yerine Abdoulay Diaby oyuna giriyor.
Pendikspor Futbol takımında oyuncu değişikliği; Halil Akbunar oyundan çıkarken Emre Taşdemir oyuna giren isim.
Pendikspor Futbol takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Giorgos Tzavellas çıkıyor ve yerine Oscar Romero oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Carlos Strandberg şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Joelson ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Thuram şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Pendikspor Futbol, Nuno Sequeira ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem Çağdaş Altay yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Joelson için kaldırdı.
Aias Aosman ile Pendikspor Futbol takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Görkem Sağlam hakem Çağdaş Altay tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Halil Akbunar ofsayta yakalanıyor.
Ofsayt bayrağı Joelson için kalkıyor
Atakaş Hatayspor takımından Joelson şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Görkem Sağlam, gol pasını veren isim.
GOL! Carlos Strandberg Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Pendikspor Futbol, Nuno Sequeira ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.