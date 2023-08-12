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Stadyum Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Hakem Çağdaş Altay Maç Saati 12 Ağustos 21:45
64'
İY: 0 - 2
0 4
Pendikspor Futbol
Pendikspor Futbol
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
3' Carlos Strandberg 23' Görkem Sağlam 46' Bertuğ Yıldırım 57' Fisayo Dele-Bashiru

Canlı Maç Anlatımı Pendikspor Futbol - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

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    62'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Hakem Çağdaş Altay yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Bertuğ Yıldırım için kaldırdı.

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    61'
    İsabetsiz Şut | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol takımından Görkem Bitin tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    58'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Görkem Sağlam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    57'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Golün asistini yapan isim Görkem Sağlam.

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    57'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Fisayo Dele-Bashiru topu ağlara gönderiyor!

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    54'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Görkem Sağlam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    54'
    Engellenen Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Fisayo Dele-Bashiru çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    53'
    Korner | Pendikspor Futbol

    Emre Taşdemir ile Pendikspor Futbol takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    50'
    Ofsayt | Pendikspor Futbol

    Thuram ofsayta yakalanıyor.

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    46'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Görkem Sağlam, gol pasını veren isim.

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    46'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Bertuğ Yıldırım topu ağlara gönderiyor!

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    46'
    Oyuna Girme | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joher Rassoul çıkıyor ve yerine Abdoulay Diaby oyuna giriyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol takımında oyuncu değişikliği; Halil Akbunar oyundan çıkarken Emre Taşdemir oyuna giren isim.

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    46'
    Oyuna Girme | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Giorgos Tzavellas çıkıyor ve yerine Oscar Romero oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    Engellenen Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Carlos Strandberg şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    44'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Joelson ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    40'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Bertuğ Yıldırım tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Pendikspor Futbol

    Thuram şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    34'
    Korner | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol, Nuno Sequeira ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    33'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Hakem Çağdaş Altay yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Joelson için kaldırdı.

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    31'
    Korner | Pendikspor Futbol

    Aias Aosman ile Pendikspor Futbol takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    23'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Görkem Sağlam ile Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkarıyor.

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    19'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Görkem Sağlam hakem Çağdaş Altay tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    17'
    Ofsayt | Pendikspor Futbol

    Halil Akbunar ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Ofsayt bayrağı Joelson için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Joelson şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Görkem Sağlam, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Carlos Strandberg Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'
    Korner | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol, Nuno Sequeira ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Pendikspor Futbol Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
2
7
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
3
2
Korner
4
2
Faul
8
11
Ofsayt
2
3
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Pendikspor Futbol Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol İlk 11

Teknik Direktör:

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör:

Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

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