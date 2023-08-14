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Stadyum Kırbıyık Holding Stadyumu Hakem Tugay Numanoğlu Maç Saati 14 Ağustos 21:00
68'
İY: 1 - 0
1 0
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
Joao Novais 45'

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    64'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    61'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Joao Novais ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    59'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Nicolas Janvier şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    57'
    Oyuna Girme | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Dimitris Pelkas oyundan çıkarken Deniz Türüç oyuna giren isim.

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    57'
    Oyuna Girme | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ahmed Touba çıkıyor ve yerine Lucas Lima oyuna giriyor.

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    56'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    56'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımından Danijel Aleksic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    48'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Danijel Aleksic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Sarı Kart | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında Joao Figueiredo, sarı kart görüyor.

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    45'
    Asist | Corendon Alanyaspor

    Golün asistini yapan isim Loide Augusto.

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    45'
    Gooolll | Corendon Alanyaspor

    GOL! Joao Novais takımını öne geçiren golü atıyor.

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    42'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Loide Augusto tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    40'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Anderson Silva şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    38'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Richard Candido şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    37'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımından Dimitris Pelkas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Joao Figueiredo ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    36'
    Engellenen Şut | Rams Başakşehir

    Dimitris Pelkas tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    35'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Furkan Bayır hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    35'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Efecan Karaca hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    25'
    Oyuna Girme | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ömer Ali Şahiner çıkıyor ve yerine Danijel Aleksic oyuna giriyor.

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    15'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Richard Candido, sarı kart görüyor.

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    14'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Nicolas Janvier ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    12'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Efecan Karaca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Carlos Eduardo şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    8'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Fidan Aliti, sarı kart görüyor.

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    5'
    Sarı Kart | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında Dimitris Pelkas hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Richard Candido tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Corendon Alanyaspor Rams Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
İsabetli Şut
4
3
İsabetsiz Şut
5
3
Kurtarış
3
3
Korner
3
2
Faul
9
11
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
5
2
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Rams Başakşehir Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör:

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör:

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

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