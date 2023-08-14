Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Corendon Alanyaspor - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.
Joao Novais ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Nicolas Janvier şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Dimitris Pelkas oyundan çıkarken Deniz Türüç oyuna giren isim.
Rams Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ahmed Touba çıkıyor ve yerine Lucas Lima oyuna giriyor.
Corendon Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Rams Başakşehir takımından Danijel Aleksic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Danijel Aleksic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Rams Başakşehir takımında Joao Figueiredo, sarı kart görüyor.
Golün asistini yapan isim Loide Augusto.
GOL! Joao Novais takımını öne geçiren golü atıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Loide Augusto tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Corendon Alanyaspor takımından Anderson Silva şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Corendon Alanyaspor takımından Richard Candido şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rams Başakşehir takımından Dimitris Pelkas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rams Başakşehir, Joao Figueiredo ile köşe vuruşu kullanıyor.
Dimitris Pelkas tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Corendon Alanyaspor takımında Furkan Bayır hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Efecan Karaca hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Rams Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ömer Ali Şahiner çıkıyor ve yerine Danijel Aleksic oyuna giriyor.
Corendon Alanyaspor takımında Richard Candido, sarı kart görüyor.
Corendon Alanyaspor, Nicolas Janvier ile köşe vuruşu kullanıyor.
Corendon Alanyaspor, Efecan Karaca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Carlos Eduardo şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Fidan Aliti, sarı kart görüyor.
Rams Başakşehir takımında Dimitris Pelkas hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Richard Candido tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.