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Yılport Samsunspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Mert Hakan Yandaş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Cengiz Ünder, Marc Bola tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
Yılport Samsunspor takımından Moryke Fofana ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cengiz Ünder geçiyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.