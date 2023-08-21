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Stadyum Samsun Yeni 19 Mayıs Hakem Volkan Bayarslan Maç Saati 21 Ağustos 21:00
9'
0 0
Yılport Samsunspor
Yılport Samsunspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Yılport Samsunspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    6'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Mert Hakan Yandaş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    3'
    Faul | Yılport Samsunspor

    Cengiz Ünder, Marc Bola tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Yılport Samsunspor

    Yılport Samsunspor takımından Moryke Fofana ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    3'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cengiz Ünder geçiyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Yılport Samsunspor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Yılport Samsunspor Fenerbahçe Maç Kadroları

Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor İlk 11

Teknik Direktör:

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör:

Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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