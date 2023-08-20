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Rams Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Ryan Mendes ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
Marcus Rohden altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Golün asistini yapan isim Marcus Rohden.
GOL! Ryan Mendes VavaCars Fatih Karagümrük takımını öne geçiren golü atıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.