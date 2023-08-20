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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Burak Şeker Maç Saati 20 Ağustos 19:15
15'
0 1
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
6' Ryan Mendes

Canlı Maç Anlatımı Rams Başakşehir - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    12'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ryan Mendes ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    12'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Marcus Rohden altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    6'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Golün asistini yapan isim Marcus Rohden.

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    6'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Ryan Mendes VavaCars Fatih Karagümrük takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Rams Başakşehir VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
1
Korner
0
1
Faul
4
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Rams Başakşehir VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör:

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör:

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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