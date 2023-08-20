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Beşiktaş - Pendikspor Futbol Canlı Maç Anlatımı
Abdoulay Diaby ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Arthur Masuaku için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.
Pendikspor Futbol takımında Josip Vukovic faul yapıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Rosier.
Pendikspor Futbol takımında Halil Akbunar faul yapıyor.
Amir Hadziahmetovic, gol pasını veren isim.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.
GOL! Omar Colley takımını öne geçiren golü atıyor.
Pendikspor Futbol takımında Serkan Asan faul yapıyor.
Pendikspor Futbol takımında Serkan Asan hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Beşiktaş adına şanssız an Arthur Masuaku tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.
Pendikspor Futbol takımında Abdoulay Diaby faul yapıyor.
Daniel Amartey, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.