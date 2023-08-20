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Stadyum Beşiktaş Stadyumu Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 20 Ağustos 21:45
23'
1 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Pendikspor Futbol
Pendikspor Futbol
Omar Colley 12'

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Pendikspor Futbol Canlı Maç Anlatımı

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    19'
    İsabetsiz Orta | Pendikspor Futbol

    Abdoulay Diaby ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    17'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Arthur Masuaku için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    16'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.

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    16'
    Faul | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol takımında Josip Vukovic faul yapıyor.

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    14'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Valentin Rosier.

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    14'
    Faul | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol takımında Halil Akbunar faul yapıyor.

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    12'
    Asist | Beşiktaş

    Amir Hadziahmetovic, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.

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    12'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Omar Colley takımını öne geçiren golü atıyor.

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    11'
    Faul | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol takımında Serkan Asan faul yapıyor.

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    11'
    Sarı Kart | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol takımında Serkan Asan hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    9'
    | Beşiktaş

    Beşiktaş adına şanssız an Arthur Masuaku tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

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    5'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Amir Hadziahmetovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Pendikspor Futbol

    Pendikspor Futbol takımında Abdoulay Diaby faul yapıyor.

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    3'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Daniel Amartey, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    3'
    Korner | Beşiktaş

    Arthur Masuaku ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Beşiktaş Pendikspor Futbol Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
0
0
Korner
2
1
Faul
0
4
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Pendikspor Futbol Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör:

Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol İlk 11

Teknik Direktör:

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Pendikspor Futbol Pendikspor Futbol Yedekler

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