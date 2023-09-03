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MKE Ankaragücü - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexander Djiku geçiyor.
MKE Ankaragücü takımında Olimpiu Morutan faul yapıyor. MKE Ankaragücü yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Alexander Djiku.
Olimpiu Morutan ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
MKE Ankaragücü takımından Ali Sowe çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fred altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
MKE Ankaragücü takımından Andrej Djokanovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile serbest vuruş kullanacak.
MKE Ankaragücü takımında Efkan Bekiroğlu faul yapıyor.
MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Tolga Ciğerci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımından Tolga Ciğerci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
MKE Ankaragücü takımından Andrej Djokanovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sebastian Szymanski, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Dusan Tadic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Dusan Tadic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Fenerbahçe, Dusan Tadic ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
MKE Ankaragücü takımında Mert Çetin hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
MKE Ankaragücü takımında Mert Çetin faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Edin Dzeko.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fred geçiyor.
MKE Ankaragücü takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Sebastian Szymanski.
İrfan Can Kahveci rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic ile serbest vuruş kullanacak.
Ali Sowe, taç çizgisine yakın bir yerde Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durduruluyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.