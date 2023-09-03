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Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Maç Saati 03 Eylül 21:45
22'
0 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexander Djiku geçiyor.

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    20'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Olimpiu Morutan faul yapıyor. MKE Ankaragücü yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Alexander Djiku.

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    18'
    Korner | MKE Ankaragücü

    Olimpiu Morutan ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    18'
    Engellenen Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Ali Sowe çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fred altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Andrej Djokanovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    12'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile serbest vuruş kullanacak.

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    12'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Efkan Bekiroğlu faul yapıyor.

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    11'
    Korner | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Tolga Ciğerci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Tolga Ciğerci ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Andrej Djokanovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    Korner | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    8'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Sebastian Szymanski, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    8'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Dusan Tadic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Dusan Tadic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    8'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Dusan Tadic ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    7'
    Sarı Kart | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Mert Çetin hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    7'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Mert Çetin faul yapıyor. Ceza sahasının dışında bir noktada faul yapılan oyuncu Edin Dzeko.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fred geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor. Orta saha çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Sebastian Szymanski.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Fenerbahçe

    Ali Sowe, taç çizgisine yakın bir yerde Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durduruluyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

MKE Ankaragücü Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
0
0
Korner
3
0
Faul
4
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

MKE Ankaragücü Fenerbahçe Maç Kadroları

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör:

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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