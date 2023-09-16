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Stadyum RHG Enertürk Enerji Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 16 Eylül 17:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Mondihome Kayserispor
Mondihome Kayserispor
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Mame Thiam (P) 6'

Canlı Maç Anlatımı Mondihome Kayserispor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

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    40'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    38'
    Ofsayt | Mondihome Kayserispor

    Anthony Uzodimma ofsayta yakalanıyor.

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    37'
    Oyuna Girme | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Ali Karimi oyundan çıkarken Olivier Kemen oyuna giren isim.

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    34'
    Ofsayt | Mondihome Kayserispor

    Ofsayt bayrağı Mame Thiam için kalkıyor

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    32'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Denis Dragus şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    31'
    Engellenen Şut | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımından Carlos Mane çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    29'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    Korner | Mondihome Kayserispor

    Carlos Mane ile Mondihome Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    21'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    13'
    Engellenen Şut | Mondihome Kayserispor

    Mame Thiam tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımından Ramazan Civelek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    8'
    Ofsayt | Mondihome Kayserispor

    Mame Thiam için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    6'
    Penaltı Golü | Mondihome Kayserispor

    GOL! Mame Thiam penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    2'
    Korner | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor, Carlos Mane ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Mondihome Kayserispor Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Mondihome Kayserispor Mondihome Kayserispor
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
3
0
Korner
2
2
Faul
4
5
Ofsayt
3
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Mondihome Kayserispor Gaziantep FK Maç Kadroları

Mondihome Kayserispor Mondihome Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör:

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör:

Mondihome Kayserispor Mondihome Kayserispor Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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