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Mondihome Kayserispor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Anthony Uzodimma ofsayta yakalanıyor.
Mondihome Kayserispor takımında oyuncu değişikliği; Ali Karimi oyundan çıkarken Olivier Kemen oyuna giren isim.
Ofsayt bayrağı Mame Thiam için kalkıyor
Denis Dragus şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mondihome Kayserispor takımından Carlos Mane çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Carlos Mane ile Mondihome Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Mame Thiam tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Mondihome Kayserispor takımından Ramazan Civelek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Mame Thiam için ofsayt bayrağı kalkıyor.
GOL! Mame Thiam penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Mondihome Kayserispor, Carlos Mane ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.