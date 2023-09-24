SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Kırbıyık Holding Stadyumu Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 24 Eylül 20:00
16'
0 0
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Carlos Eduardo çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Joao Novais ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Dusan Tadic çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Corendon Alanyaspor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
1
0
Korner
2
0
Faul
2
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Fenerbahçe Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör:

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör:

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.