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Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Corendon Alanyaspor takımından Carlos Eduardo çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Corendon Alanyaspor, Joao Novais ile köşe vuruşu kullanıyor.
Joao Novais ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımından Dusan Tadic çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.