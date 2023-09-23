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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 23 Eylül 20:00
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Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Rams Başakşehir - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Hakim Ziyech tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    12'
    Korner | Galatasaray

    Hakim Ziyech ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    12'
    Sarı Kart | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında Emmanuel Bonaventure, sarı kart görüyor.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    6'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Tete tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Davinson Sanchez şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Rams Başakşehir Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
2
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Rams Başakşehir Galatasaray Maç Kadroları

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör:

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör:

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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