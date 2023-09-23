Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Rams Başakşehir - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Hakim Ziyech tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Hakim Ziyech ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rams Başakşehir takımında Emmanuel Bonaventure, sarı kart görüyor.
Galatasaray takımından Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Galatasaray takımından Tete tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Galatasaray takımından Davinson Sanchez şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.