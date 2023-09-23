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Çaykur Rizespor - EMS Yapı Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Gustavo Sauer ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gustavo Sauer tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Çaykur Rizespor takımından Adolfo Gaich şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Çaykur Rizespor takımından Adolfo Gaich çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Çaykur Rizespor takımında Attila Mocsi, sarı kart görüyor.
Gustavo Sauer ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yunus Emre Konak ile EMS Yapı Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
EMS Yapı Sivasspor takımından Rey Manaj şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Çaykur Rizespor takımından Dal Varesanovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rey Manaj şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Çaykur Rizespor takımı, Dal Varesanovic ile eşitliği sağlıyor.
Ibrahim Olawoyin, gol pasını veren isim.
EMS Yapı Sivasspor takımından Emrah Başsan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
EMS Yapı Sivasspor takımından Samu Saiz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
EMS Yapı Sivasspor, Uğur Çiftçi ile köşe vuruşu kullanıyor.
EMS Yapı Sivasspor takımından Emrah Başsan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Dal Varesanovic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
EMS Yapı Sivasspor takımından Rey Manaj tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Çaykur Rizespor takımında Dal Varesanovic, sarı kart görüyor.
Emrah Başsan ofsayta yakalanıyor.
EMS Yapı Sivasspor takımından Rey Manaj tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Çaykur Rizespor takımından Dal Varesanovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Golün asistini yapan isim Burak Kapacak.
GOL! Samu Saiz EMS Yapı Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Çaykur Rizespor, Gustavo Sauer ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.