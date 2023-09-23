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Stadyum Çaykur Didi Hakem Burak Pakkan Maç Saati 23 Eylül 17:00
İYS
İY: 1 - 1
1 1
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
EMS Yapı Sivasspor
EMS Yapı Sivasspor
Dal Varesanovic 35'
7' Samu Saiz

Canlı Maç Anlatımı Çaykur Rizespor - EMS Yapı Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Gustavo Sauer ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Gustavo Sauer tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Adolfo Gaich şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Adolfo Gaich çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    44'
    Sarı Kart | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Attila Mocsi, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Gustavo Sauer ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    41'
    Korner | EMS Yapı Sivasspor

    Yunus Emre Konak ile EMS Yapı Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Engellenen Şut | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor takımından Rey Manaj şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Dal Varesanovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | EMS Yapı Sivasspor

    Rey Manaj şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Gooolll | Çaykur Rizespor

    GOL! Çaykur Rizespor takımı, Dal Varesanovic ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Asist | Çaykur Rizespor

    Ibrahim Olawoyin, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor takımından Emrah Başsan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Engellenen Şut | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor takımından Samu Saiz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor, Uğur Çiftçi ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Engellenen Şut | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor takımından Emrah Başsan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Dal Varesanovic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor takımından Rey Manaj tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    13'
    Sarı Kart | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımında Dal Varesanovic, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Ofsayt | EMS Yapı Sivasspor

    Emrah Başsan ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor takımından Rey Manaj tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Dal Varesanovic şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Asist | EMS Yapı Sivasspor

    Golün asistini yapan isim Burak Kapacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Gooolll | EMS Yapı Sivasspor

    GOL! Samu Saiz EMS Yapı Sivasspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Gustavo Sauer ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Çaykur Rizespor EMS Yapı Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 0 %
EMS Yapı Sivasspor EMS Yapı Sivasspor
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
3
3
Kurtarış
1
1
Korner
3
2
Faul
4
7
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

Çaykur Rizespor EMS Yapı Sivasspor Maç Kadroları

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör:

EMS Yapı Sivasspor EMS Yapı Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör:

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

EMS Yapı Sivasspor EMS Yapı Sivasspor Yedekler

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