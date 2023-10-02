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Stadyum RHG Enertürk Enerji Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 02 Ekim 20:00
87'
İY: 0 - 0
0 0
Mondihome Kayserispor
Mondihome Kayserispor
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir

Canlı Maç Anlatımı Mondihome Kayserispor - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    74'
    Oyuna Girme | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emmanuel Bonaventure çıkıyor ve yerine Mehdi Abeid oyuna giriyor.

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    74'
    Oyuna Girme | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Philippe Keny oyundan çıkarken Krzysztof Piatek oyuna giren isim.

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    71'
    Engellenen Şut | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımından Anthony Uzodimma şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    70'
    Korner | Mondihome Kayserispor

    Ramazan Civelek ile Mondihome Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    65'
    İsabetsiz Şut | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımından Mame Thiam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    64'
    İsabetsiz Şut | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımından Aylton Boa Morte tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    63'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımından Emmanuel Bonaventure tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Leo Dubois ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Korner | Rams Başakşehir

    Leo Dubois ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    61'
    Sarı Kart | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımında Julian Jeanvier hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    59'
    İsabetsiz Şut | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımından Kartal Kayra Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    56'
    Engellenen Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımından Leo Dubois şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    55'
    Engellenen Şut | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımından Carlos Mane çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Engellenen Şut | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımından Aylton Boa Morte çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Engellenen Şut | Mondihome Kayserispor

    Mame Thiam tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Şut | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımından Joseph Attamah şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    51'
    Sarı Kart | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımında Deniz Türüç, sarı kart görüyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    36'
    Engellenen Şut | Mondihome Kayserispor

    Joseph Attamah tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Ofsayt | Mondihome Kayserispor

    Hakem Halil Meler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mame Thiam için kaldırdı.

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    35'
    Engellenen Şut | Mondihome Kayserispor

    Aylton Boa Morte tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Rams Başakşehir

    Emmanuel Bonaventure ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Ofsayt | Mondihome Kayserispor

    Anthony Uzodimma için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Sarı Kart | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımında Yaw Ackah, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımından Emmanuel Bonaventure şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Mondihome Kayserispor

    Kartal Kayra Yılmaz ile Mondihome Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Oyuna Girme | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Lima çıkıyor ve yerine Cemali Sertel oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor takımından Mame Thiam şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Mondihome Kayserispor

    Mame Thiam şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Mondihome Kayserispor Rams Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Mondihome Kayserispor Mondihome Kayserispor
0 0 %
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
5
1
Kurtarış
3
2
Korner
10
3
Faul
6
10
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
2
2
Kırmızı Kart
0
0

Mondihome Kayserispor Rams Başakşehir Maç Kadroları

Mondihome Kayserispor Mondihome Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Recep Uçar

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Mondihome Kayserispor Mondihome Kayserispor Yedekler

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

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