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Mondihome Kayserispor - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Rams Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emmanuel Bonaventure çıkıyor ve yerine Mehdi Abeid oyuna giriyor.
Rams Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Philippe Keny oyundan çıkarken Krzysztof Piatek oyuna giren isim.
Mondihome Kayserispor takımından Anthony Uzodimma şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ramazan Civelek ile Mondihome Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Mondihome Kayserispor takımından Mame Thiam tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Mondihome Kayserispor takımından Aylton Boa Morte tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rams Başakşehir takımından Emmanuel Bonaventure tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rams Başakşehir, Leo Dubois ile köşe vuruşu kullanıyor.
Leo Dubois ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Mondihome Kayserispor takımında Julian Jeanvier hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Mondihome Kayserispor takımından Kartal Kayra Yılmaz tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rams Başakşehir takımından Leo Dubois şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Mondihome Kayserispor takımından Carlos Mane çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Mondihome Kayserispor takımından Aylton Boa Morte çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Mame Thiam tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Mondihome Kayserispor takımından Joseph Attamah şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rams Başakşehir takımında Deniz Türüç, sarı kart görüyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Joseph Attamah tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Hakem Halil Meler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mame Thiam için kaldırdı.
Aylton Boa Morte tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Emmanuel Bonaventure ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Anthony Uzodimma için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Mondihome Kayserispor takımında Yaw Ackah, sarı kart görüyor.
Rams Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rams Başakşehir takımından Emmanuel Bonaventure şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kartal Kayra Yılmaz ile Mondihome Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Mondihome Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rams Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Lima çıkıyor ve yerine Cemali Sertel oyuna giriyor.
Mondihome Kayserispor takımından Mame Thiam şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mame Thiam şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.