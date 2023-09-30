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Stadyum Rams Park Hakem Maç Saati 30 Eylül 19:00
18'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

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    16'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Garry Rodrigues tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    12'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Kerem Demirbay ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    10'
    Oyuna Girme | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında oyuncu değişikliği; Uros Radakovic oyundan çıkarken Mert Çetin oyuna giren isim.

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    7'
    Korner | Galatasaray

    Kerem Demirbay ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    Korner | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Davinson Sanchez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray MKE Ankaragücü Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
3
Korner
3
0
Faul
2
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray MKE Ankaragücü Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör:

Galatasaray Galatasaray Yedekler

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

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