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Galatasaray - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
MKE Ankaragücü takımından Garry Rodrigues tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Galatasaray, Kerem Demirbay ile köşe vuruşu kullanıyor.
MKE Ankaragücü takımında oyuncu değişikliği; Uros Radakovic oyundan çıkarken Mert Çetin oyuna giren isim.
Kerem Demirbay ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray takımından Davinson Sanchez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.