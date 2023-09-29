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Yılport Samsunspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Moryke Fofana şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Moryke Fofana şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yılport Samsunspor takımından Youssef Ait Bennasser şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Carlo Holse tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yılport Samsunspor takımından Carlo Holse çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Carlo Holse ile Yılport Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Denis Dragus takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Mustafa Eskihellaç.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.