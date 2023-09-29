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Stadyum Samsun Yeni 19 Mayıs Hakem Maç Saati 29 Eylül 20:00
13'
0 1
Yılport Samsunspor
Yılport Samsunspor
Gaziantep FK
Gaziantep FK
3' Denis Dragus

Canlı Maç Anlatımı Yılport Samsunspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

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    10'
    İsabetsiz Şut | Yılport Samsunspor

    Moryke Fofana şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Yılport Samsunspor

    Moryke Fofana şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Yılport Samsunspor

    Yılport Samsunspor takımından Youssef Ait Bennasser şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    6'
    Engellenen Şut | Yılport Samsunspor

    Carlo Holse tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    5'
    Engellenen Şut | Yılport Samsunspor

    Yılport Samsunspor takımından Carlo Holse çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    5'
    Korner | Yılport Samsunspor

    Carlo Holse ile Yılport Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    3'
    Gooolll | Gaziantep FK

    GOL! Denis Dragus takımını öne geçiren golü atıyor.

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    3'
    Asist | Gaziantep FK

    Golün asistini yapan isim Mustafa Eskihellaç.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Yılport Samsunspor Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
1
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Yılport Samsunspor Gaziantep FK Maç Kadroları

Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor İlk 11

Teknik Direktör:

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör:

Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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