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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Cihan Aydın Maç Saati 01 Ekim 16:00
39'
2 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Sebastian Szymanski 3' Edin Dzeko 39'

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı

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    28'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Mithat Pala tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    25'
    Korner | Fenerbahçe

    Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Fred şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    21'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Edin Dzeko tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    21'
    Korner | Fenerbahçe

    Dusan Tadic ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    21'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    İsmail Yüksek şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    15'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Edin Dzeko çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    11'
    Ofsayt | Çaykur Rizespor

    Ofsayt bayrağı Martin Minchev için kalkıyor

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    10'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fred tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    5'
    Korner | Fenerbahçe

    Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Edin Dzeko tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    3'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Sebastian Szymanski takımını öne geçiren golü atıyor.

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    3'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Dusan Tadic.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Çaykur Rizespor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
1
1
Korner
3
0
Faul
5
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Çaykur Rizespor Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

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