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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
Çaykur Rizespor takımından Mithat Pala tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımından Fred şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Edin Dzeko tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Dusan Tadic ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
İsmail Yüksek şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fenerbahçe takımından Edin Dzeko çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Ofsayt bayrağı Martin Minchev için kalkıyor
Fred tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Sebastian Szymanski ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımından Edin Dzeko tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GOL! Sebastian Szymanski takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Dusan Tadic.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.