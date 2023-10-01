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Stadyum Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 01 Ekim 19:00
45'
0 0
Tümosan Konyaspor
Tümosan Konyaspor
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Tümosan Konyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    37'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Jackson Muleka şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    31'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Baktiyor Zaynutdinov tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    26'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Jackson Muleka için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    17'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Milot Rashica hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    12'
    Ofsayt | Tümosan Konyaspor

    Ofsayt bayrağı Oğulcan Ülgün için kalkıyor

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    9'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    6'
    Ofsayt | Tümosan Konyaspor

    Nelson Oliveira ofsayta yakalanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Tümosan Konyaspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
0
1
Korner
0
5
Faul
9
10
Ofsayt
3
1
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Tümosan Konyaspor Beşiktaş Maç Kadroları

Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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