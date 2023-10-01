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Tümosan Konyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Jackson Muleka şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımından Baktiyor Zaynutdinov tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Jackson Muleka için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Beşiktaş takımında Milot Rashica hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Ofsayt bayrağı Oğulcan Ülgün için kalkıyor
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Nelson Oliveira ofsayta yakalanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.