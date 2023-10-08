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Kasımpaşa - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Edin Dzeko ofsayta yakalanıyor.
GOL! Edin Dzeko Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.
Fenerbahçe, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.