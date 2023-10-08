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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Mete Kalkavan Maç Saati 08 Ekim 19:00
15'
0 1
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Fenerbahçe
Fenerbahçe
6' Edin Dzeko

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    12'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Edin Dzeko ofsayta yakalanıyor.

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    6'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Edin Dzeko Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.

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    2'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Kasımpaşa Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
3
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
2
0
Korner
0
1
Faul
2
1
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa Fenerbahçe Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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