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Beşiktaş - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı
GOL! Vincent Aboubakar Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
Salih Uçan, gol pasını veren isim.
Daniel Amartey için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.