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Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Tugay Kaan Numanoğlu Maç Saati 08 Ekim 16:00
13'
1 0
Beşiktaş
Beşiktaş
İstanbulspor
İstanbulspor
Vincent Aboubakar 6'

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı

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    6'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Vincent Aboubakar Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

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    6'
    Asist | Beşiktaş

    Salih Uçan, gol pasını veren isim.

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    3'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Daniel Amartey için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Beşiktaş İstanbulspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
İstanbulspor İstanbulspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
2
1
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş İstanbulspor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Olcay Demir

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

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