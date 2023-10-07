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Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Mert Güzenge Maç Saati 07 Ekim 16:00
15'
0 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Mondihome Kayserispor
Mondihome Kayserispor

Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Mondihome Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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    10'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Garry Rodrigues tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    6'
    Korner | Mondihome Kayserispor

    Mondihome Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Mondihome Kayserispor

    Mame Thiam şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

MKE Ankaragücü Mondihome Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
0 0 %
Mondihome Kayserispor Mondihome Kayserispor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
1
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

MKE Ankaragücü Mondihome Kayserispor Maç Kadroları

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Mondihome Kayserispor Mondihome Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Recep Uçar

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Mondihome Kayserispor Mondihome Kayserispor Yedekler

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