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MKE Ankaragücü - Mondihome Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
MKE Ankaragücü takımından Garry Rodrigues tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Mondihome Kayserispor, Kartal Kayra Yılmaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mame Thiam şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.