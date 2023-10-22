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EMS Yapı Sivasspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Julien Ngoy şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
EMS Yapı Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emrah Başsan çıkıyor ve yerine Bengali Koita oyuna giriyor.
EMS Yapı Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Yunus Emre Konak oyundan çıkarken Abdulkadir Parmak oyuna giren isim.
Mamadou Fall ofsayta yakalanıyor.
Golün asistini yapan isim Julien Ngoy.
GOL! Iron Gomis takımını öne geçiren golü atıyor.
EMS Yapı Sivasspor takımından Samu Saiz şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
EMS Yapı Sivasspor takımından Emrah Başsan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Uğur Çiftçi ofsayta yakalanıyor.
Haris Hajradinovic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
EMS Yapı Sivasspor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımından Gökhan Gül şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımından Julien Ngoy şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic, sarı kart görüyor.
Kasımpaşa takımından Julien Ngoy tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Kasımpaşa, Aytaç Kara ile köşe vuruşu kullanıyor.
EMS Yapı Sivasspor, Modou Barrow ile köşe vuruşu kullanıyor.
EMS Yapı Sivasspor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kasımpaşa takımından Sadık Çiftpınar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Aytaç Kara ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa takımından Julien Ngoy çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Aytaç Kara tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ofsayt bayrağı Julien Ngoy için kalkıyor
Aytaç Kara ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kasımpaşa, Aytaç Kara ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.