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Stadyum BG Grup 4 Eylül Stadyumu Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 22 Ekim 13:30
62'
İY: 0 - 0
0 1
EMS Yapı Sivasspor
EMS Yapı Sivasspor
Kasımpaşa
Kasımpaşa
53' Iron Gomis

Canlı Maç Anlatımı EMS Yapı Sivasspor - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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    60'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Julien Ngoy şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    57'
    Oyuna Girme | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emrah Başsan çıkıyor ve yerine Bengali Koita oyuna giriyor.

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    57'
    Oyuna Girme | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Yunus Emre Konak oyundan çıkarken Abdulkadir Parmak oyuna giren isim.

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    56'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Mamadou Fall ofsayta yakalanıyor.

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    53'
    Asist | Kasımpaşa

    Golün asistini yapan isim Julien Ngoy.

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    53'
    Gooolll | Kasımpaşa

    GOL! Iron Gomis takımını öne geçiren golü atıyor.

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    50'
    İsabetsiz Şut | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor takımından Samu Saiz şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    48'
    İsabetsiz Şut | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor takımından Emrah Başsan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

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    45'
    Ofsayt | EMS Yapı Sivasspor

    Uğur Çiftçi ofsayta yakalanıyor.

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    42'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    42'
    Korner | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    36'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Gökhan Gül şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    28'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Julien Ngoy şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    26'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Haris Hajradinovic, sarı kart görüyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Julien Ngoy tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    22'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Aytaç Kara ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    22'
    Korner | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor, Modou Barrow ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    20'
    Korner | EMS Yapı Sivasspor

    EMS Yapı Sivasspor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Sadık Çiftpınar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    19'
    Korner | Kasımpaşa

    Aytaç Kara ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    18'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Julien Ngoy çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    15'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    13'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Aytaç Kara tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    10'
    Korner | Kasımpaşa

    Haris Hajradinovic ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    8'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Ofsayt bayrağı Julien Ngoy için kalkıyor

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    4'
    Korner | Kasımpaşa

    Aytaç Kara ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    4'
    Korner | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Aytaç Kara ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

EMS Yapı Sivasspor Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
EMS Yapı Sivasspor EMS Yapı Sivasspor
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
5
4
İsabetsiz Şut
2
6
Kurtarış
3
5
Korner
3
6
Faul
5
5
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

EMS Yapı Sivasspor Kasımpaşa Maç Kadroları

EMS Yapı Sivasspor EMS Yapı Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Servet Çetin

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

EMS Yapı Sivasspor EMS Yapı Sivasspor Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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