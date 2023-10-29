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VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Trabzonspor takımından Paul Onuachu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ofsayt bayrağı Güven Yalçın için kalkıyor
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Nazım Sangare şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Güven Yalçın için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Valentin Eysseric ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
Valentin Eysseric ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
Can Keleş şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımından Batista Mendy tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Paul Onuachu için ofsayt bayrağı kalkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Paul Onuachu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Can Keleş için kaldırdı.
Mehmet Can Aydın şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımından Eren Elmalı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor takımından Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Paul Onuachu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Trabzonspor takımından Berat Özdemir şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.