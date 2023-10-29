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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Ali Şansalan Maç Saati 29 Ekim 16:00
45+1'
0 0
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    42'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Paul Onuachu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    39'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ofsayt bayrağı Güven Yalçın için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Nazım Sangare şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    37'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Güven Yalçın için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    37'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Valentin Eysseric ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Valentin Eysseric ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Can Keleş şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Batista Mendy tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Paul Onuachu için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Paul Onuachu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    18'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Can Keleş için kaldırdı.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Mehmet Can Aydın şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Eren Elmalı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Paul Onuachu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Berat Özdemir şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Korner | Trabzonspor

    Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
7
Kurtarış
0
0
Korner
3
1
Faul
3
4
Ofsayt
3
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük Trabzonspor Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Alparslan Erdem

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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