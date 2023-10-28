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Çaykur Rizespor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray takımından Dries Mertens tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ofsayt bayrağı Ibrahim Olawoyin için kalkıyor
Galatasaray takımından Dries Mertens şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Galatasaray takımından Dries Mertens çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Gustavo Sauer ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray, Kerem Demirbay ile köşe vuruşu kullanıyor.
Çaykur Rizespor takımından Gustavo Sauer şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Jonjo Shelvey ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor takımından Martin Minchev şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.