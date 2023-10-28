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Stadyum Çaykur Didi Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 28 Ekim 19:00
25'
0 0
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Çaykur Rizespor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Dries Mertens tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    23'
    Korner | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    21'
    Ofsayt | Çaykur Rizespor

    Ofsayt bayrağı Ibrahim Olawoyin için kalkıyor

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    20'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Dries Mertens şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    19'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Dries Mertens çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    15'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Gustavo Sauer ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    13'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Kerem Demirbay ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    10'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Gustavo Sauer şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    9'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Jonjo Shelvey ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    8'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Martin Minchev şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Çaykur Rizespor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
1
1
Korner
2
2
Faul
5
4
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Çaykur Rizespor Galatasaray Maç Kadroları

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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