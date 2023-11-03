Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Galatasaray - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Ofsayt bayrağı Iron Gomis için kalkıyor
Kasımpaşa takımında Mamadou Fall hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Galatasaray takımından Wilfried Zaha şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem Arda Kardeşler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Wilfried Zaha için kaldırdı.
Galatasaray takımından Hakim Ziyech şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ofsayt bayrağı Kerem Aktürkoğlu için kalkıyor
Wilfried Zaha şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Ofsayt bayrağı Julien Ngoy için kalkıyor