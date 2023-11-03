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Stadyum Rams Park Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 03 Kasım 20:00
26'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Kasımpaşa
Kasımpaşa

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Ofsayt bayrağı Iron Gomis için kalkıyor

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    21'
    Sarı Kart | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Mamadou Fall hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Wilfried Zaha şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    19'
    Ofsayt | Galatasaray

    Hakem Arda Kardeşler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Wilfried Zaha için kaldırdı.

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    19'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Hakim Ziyech şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    17'
    Ofsayt | Galatasaray

    Ofsayt bayrağı Kerem Aktürkoğlu için kalkıyor

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    10'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Wilfried Zaha şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Ofsayt bayrağı Julien Ngoy için kalkıyor

Galatasaray Kasımpaşa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Kasımpaşa Kasımpaşa
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
1
1
Korner
0
0
Faul
3
4
Ofsayt
2
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Kasımpaşa Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

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