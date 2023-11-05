SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Corendon Airlines Park Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 05 Kasım 19:00
43'
0 0
Bitexen Antalyaspor
Bitexen Antalyaspor
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Salih Uçan, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Sarı Kart | Bitexen Antalyaspor

    Bitexen Antalyaspor takımında Adam Buksa hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Tayfur Bingöl şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Salih Uçan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Baktiyor Zaynutdinov tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Cenk Tosun ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Bitexen Antalyaspor

    Zymer Bytyqi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Bitexen Antalyaspor

    Ramzi Safuri ile Bitexen Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Bitexen Antalyaspor

    Bitexen Antalyaspor, Ramzi Safuri ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Gedson Fernandes şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Cenk Tosun çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Bitexen Antalyaspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Bitexen Antalyaspor Bitexen Antalyaspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
1
0
Korner
2
1
Faul
7
5
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Bitexen Antalyaspor Beşiktaş Maç Kadroları

Bitexen Antalyaspor Bitexen Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Bitexen Antalyaspor Bitexen Antalyaspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.