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Bitexen Antalyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımında Salih Uçan, sarı kart görüyor.
Bitexen Antalyaspor takımında Adam Buksa hakem Yaşar Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Beşiktaş takımından Tayfur Bingöl şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımından Salih Uçan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Baktiyor Zaynutdinov tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Cenk Tosun ofsayta yakalanıyor.
Zymer Bytyqi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ramzi Safuri ile Bitexen Antalyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bitexen Antalyaspor, Ramzi Safuri ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımından Gedson Fernandes şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımından Cenk Tosun çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.