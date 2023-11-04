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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 04 Kasım 19:00
16'
0 1
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Trabzonspor
Trabzonspor
10' Paul Onuachu

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    12'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Edin Dzeko şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    10'
    Asist | Trabzonspor

    Golün asistini yapan isim Edin Visca.

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    10'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Paul Onuachu takımını öne geçiren golü atıyor.

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    5'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Hakem Zorbay Küçük yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Edin Visca için kaldırdı.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    2'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Jayden Oosterwolde şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    2'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fenerbahçe Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
1
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Trabzonspor Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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