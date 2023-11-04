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Fenerbahçe - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımından Edin Dzeko şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Golün asistini yapan isim Edin Visca.
GOL! Paul Onuachu takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem Zorbay Küçük yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Edin Visca için kaldırdı.
Fenerbahçe takımından İrfan Can Kahveci tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fenerbahçe takımından Jayden Oosterwolde şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Fenerbahçe, Sebastian Szymanski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.