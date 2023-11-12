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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 12 Kasım 19:00
13'
0 0
Yukatel Adana Demirspor
Yukatel Adana Demirspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    9'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Sebastian Szymanski şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    7'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Miha Zajc şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

Yukatel Adana Demirspor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
3
0
Korner
0
1
Faul
3
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Adana Demirspor Fenerbahçe Maç Kadroları

Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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