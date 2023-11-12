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Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımından Sebastian Szymanski şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Miha Zajc şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.