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Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 12 Kasım 16:00
6'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    3'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Hakem Arda Kardeşler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Jackson Muleka için kaldırdı.

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    2'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Rams Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
0
0
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Rams Başakşehir Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

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