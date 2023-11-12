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Beşiktaş - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Hakem Arda Kardeşler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Jackson Muleka için kaldırdı.
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.