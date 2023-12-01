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Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Sagiv Yehezkel ofsayta yakalanıyor.
Bitexen Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Erdal Rakip oyundan çıkarken Jakub Kaluzinski oyuna giren isim.
Atakaş Hatayspor takımından Massanga Matondo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Massanga Matondo hakem Yiğit Arslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Sam Larsson, gol pasını veren isim.
GOL! Bitexen Antalyaspor takımı, Erdoğan Yeşilyurt ile eşitliği sağlıyor.
Carlos Strandberg için ofsayt bayrağı kalkıyor.
GOL! Carlos Strandberg takımını öne geçiren golü atıyor.
Didier Lamkel Ze, gol pasını veren isim.
Atakaş Hatayspor, Faouzi Ghoulam ile köşe vuruşu kullanıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Carlos Strandberg şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Guy-Marcelin Kilama şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Faouzi Ghoulam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor, Faouzi Ghoulam ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.