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Stadyum Mersin Stadyumu Hakem Yiğit Arslan Maç Saati 01 Aralık 20:00
59'
İY: 1 - 1
1 2
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Bitexen Antalyaspor
Bitexen Antalyaspor
Carlos Strandberg 19'
35' Erdoğan Yeşilyurt 57' Adam Buksa

Canlı Maç Anlatımı Atakaş Hatayspor - Bitexen Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    50'
    Ofsayt | Bitexen Antalyaspor

    Sagiv Yehezkel ofsayta yakalanıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Bitexen Antalyaspor

    Bitexen Antalyaspor takımında oyuncu değişikliği; Erdal Rakip oyundan çıkarken Jakub Kaluzinski oyuna giren isim.

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    46'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Massanga Matondo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    40'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Massanga Matondo hakem Yiğit Arslan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    35'
    Asist | Bitexen Antalyaspor

    Sam Larsson, gol pasını veren isim.

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    35'
    Gooolll | Bitexen Antalyaspor

    GOL! Bitexen Antalyaspor takımı, Erdoğan Yeşilyurt ile eşitliği sağlıyor.

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    22'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Carlos Strandberg için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    19'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Carlos Strandberg takımını öne geçiren golü atıyor.

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    19'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Didier Lamkel Ze, gol pasını veren isim.

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    11'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Faouzi Ghoulam ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Carlos Strandberg şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Guy-Marcelin Kilama şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Faouzi Ghoulam ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    2'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Faouzi Ghoulam ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Atakaş Hatayspor Bitexen Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
0 0 %
Bitexen Antalyaspor Bitexen Antalyaspor
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
1
0
Korner
3
0
Faul
8
2
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Atakaş Hatayspor Bitexen Antalyaspor Maç Kadroları

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Bitexen Antalyaspor Bitexen Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

Bitexen Antalyaspor Bitexen Antalyaspor Yedekler

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