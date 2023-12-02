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Çaykur Rizespor - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Altin Zeqiri tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Deniz Türüç, gol pasını veren isim.
GOL! Rams Başakşehir takımı, Jerome Opoku ile eşitliği sağlıyor.
Casper Hojer şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rams Başakşehir takımından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Mehdi Abeid için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ibrahim Olawoyin şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rams Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rams Başakşehir takımından Deniz Türüç şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Rams Başakşehir takımından Jerome Opoku şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Leo Dubois ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor takımından Martin Minchev şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Çaykur Rizespor takımından Martin Minchev çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Rams Başakşehir takımından Berkay Özcan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rams Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Dal Varesanovic Çaykur Rizespor takımını öne geçiren golü atıyor.
Martin Minchev şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Çaykur Rizespor takımından Gustavo Sauer şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Golün asistini yapan isim Jonjo Shelvey.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Çaykur Rizespor, Ibrahim Olawoyin ile aradığı golü buldu.
Çaykur Rizespor, Casper Hojer ile köşe vuruşu kullanıyor.
Martin Minchev tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Golün asistini yapan isim Deniz Türüç.
GOL! Krzysztof Piatek takımını öne geçiren golü atıyor.
Casper Hojer ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Çaykur Rizespor takımından Dal Varesanovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.