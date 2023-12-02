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Stadyum Çaykur Didi Hakem Mert Güzenge Maç Saati 02 Aralık 16:00
50'
İY: 2 - 2
2 2
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
Ibrahim Olawoyin 12' Dal Varesanovic 17'
6' Krzysztof Piatek 45' Jerome Opoku

Canlı Maç Anlatımı Çaykur Rizespor - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    48'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Altin Zeqiri tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    45'
    Asist | Rams Başakşehir

    Deniz Türüç, gol pasını veren isim.

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    45'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Rams Başakşehir takımı, Jerome Opoku ile eşitliği sağlıyor.

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    45'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Casper Hojer şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    42'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımından Joao Figueiredo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    37'
    Ofsayt | Rams Başakşehir

    Mehdi Abeid için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Ibrahim Olawoyin şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    29'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    28'
    Engellenen Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımından Deniz Türüç şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımından Jerome Opoku şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Rams Başakşehir

    Leo Dubois ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Martin Minchev şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    23'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Martin Minchev çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir takımından Berkay Özcan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    19'
    Korner | Rams Başakşehir

    Rams Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Gooolll | Çaykur Rizespor

    GOL! Dal Varesanovic Çaykur Rizespor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Martin Minchev şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Gustavo Sauer şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    12'
    Asist | Çaykur Rizespor

    Golün asistini yapan isim Jonjo Shelvey.

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    12'
    Gooolll | Çaykur Rizespor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Çaykur Rizespor, Ibrahim Olawoyin ile aradığı golü buldu.

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    11'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor, Casper Hojer ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Çaykur Rizespor

    Martin Minchev tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Asist | Rams Başakşehir

    Golün asistini yapan isim Deniz Türüç.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Krzysztof Piatek takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Çaykur Rizespor

    Casper Hojer ile Çaykur Rizespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Çaykur Rizespor

    Çaykur Rizespor takımından Dal Varesanovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Çaykur Rizespor Rams Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor
0 0 %
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
İsabetli Şut
4
6
İsabetsiz Şut
5
3
Kurtarış
4
2
Korner
3
3
Faul
5
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Çaykur Rizespor Rams Başakşehir Maç Kadroları

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor Yedekler

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

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