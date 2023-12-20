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Stadyum Rams Park Hakem Tugay Kaan Numanoğlu Maç Saati 20 Aralık 20:00
26'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    20'
    Ofsayt | Galatasaray

    Ofsayt bayrağı Kerem Aktürkoğlu için kalkıyor

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    18'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Hakim Ziyech ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    15'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    12'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Marcus Rohden, sarı kart görüyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    8'
    Korner | Galatasaray

    Hakim Ziyech ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
2
Korner
2
1
Faul
1
4
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Galatasaray Galatasaray Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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