Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Barış Alper Yılmaz tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Ofsayt bayrağı Kerem Aktürkoğlu için kalkıyor
Galatasaray, Hakim Ziyech ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Marcus Rohden, sarı kart görüyor.
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakim Ziyech ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.