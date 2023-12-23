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Trabzonspor - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Trabzonspor takımından Edin Visca çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trezeguet tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Paul Onuachu, gol pasını veren isim.
GOL! Trabzonspor takımı, Batista Mendy ile eşitliği sağlıyor.
Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Paul Onuachu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Leo Dubois ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor takımından Edin Visca şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem Volkan Bayarslan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Ousseynou Ba için kaldırdı.
Paul Onuachu için ofsayt bayrağı kalkıyor.
GOL! Dimitris Pelkas takımını öne geçiren golü atıyor.
Joao Figueiredo, gol pasını veren isim.
Trabzonspor takımından Eren Elmalı şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.