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Stadyum Papara Park Hakem Volkan Bayarslan Maç Saati 23 Aralık 19:00
45'
1 1
Trabzonspor
Trabzonspor
Rams Başakşehir
Rams Başakşehir
Batista Mendy 34'
11' Dimitris Pelkas

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Rams Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    41'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    40'
    Korner | Trabzonspor

    Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trezeguet tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Asist | Trabzonspor

    Paul Onuachu, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Trabzonspor takımı, Batista Mendy ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Trabzonspor

    Edin Visca ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Paul Onuachu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Rams Başakşehir

    Leo Dubois ile Rams Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    17'
    Ofsayt | Rams Başakşehir

    Hakem Volkan Bayarslan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Ousseynou Ba için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Paul Onuachu için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Gooolll | Rams Başakşehir

    GOL! Dimitris Pelkas takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Asist | Rams Başakşehir

    Joao Figueiredo, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Eren Elmalı şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Trabzonspor Rams Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
0
0
Korner
2
1
Faul
3
6
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Rams Başakşehir Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Rams Başakşehir Rams Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Rams Başakşehir Rams Başakşehir Yedekler

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