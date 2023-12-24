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Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ferdi Kadıoğlu geçiyor.
Galatasaray takımında Hakim Ziyech faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ferdi Kadıoğlu.
Galatasaray, Lucas Torreira ile serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında Edin Dzeko faul yapıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Dries Mertens ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakim Ziyech rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Ferdi Kadıoğlu kullanacak.
Galatasaray takımında Victor Nelsson faul yapıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımından Edin Dzeko sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rakip ceza sahası önünden Edin Dzeko ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Dusan Tadic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dominik Livakovic.
Edin Dzeko, altıpas üzerinde Mauro Icardi tarafından faulle durduruluyor.
Hakem Arda Kardeşler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Cengiz Ünder için kaldırdı.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kerem Aktürkoğlu.
Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Dries Mertens şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe takımında Bright Osayi-Samuel, sarı kart görüyor.
Fenerbahçe takımında Bright Osayi-Samuel faul yapıyor.
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kerem Demirbay geçiyor.
Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci tarafından faulle durduruluyor.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dominik Livakovic geçiyor.
Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor.
Galatasaray, Lucas Torreira ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında İrfan Can Kahveci faul yapıyor.
Fenerbahçe takımından Cengiz Ünder sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Edin Dzeko, Abdülkerim Bardakcı tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımında Barış Alper Yılmaz faul yapıyor.
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miguel Crespo geçiyor.
Galatasaray takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdülkerim Bardakcı.
Fenerbahçe takımında Edin Dzeko faul yapıyor.
Galatasaray takımından Hakim Ziyech Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Hakim Ziyech kullanacak.
Fenerbahçe takımında Ferdi Kadıoğlu faul yapıyor.
Bright Osayi-Samuel, Kerem Aktürkoğlu tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexander Djiku.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.