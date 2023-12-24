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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 24 Aralık 19:00
26'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ferdi Kadıoğlu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Hakim Ziyech faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ferdi Kadıoğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Lucas Torreira ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Edin Dzeko faul yapıyor.

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    22'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Dries Mertens ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    20'
    Ofsayt | Galatasaray

    Hakim Ziyech rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    17'
    Frikik | Fenerbahçe

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Ferdi Kadıoğlu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Victor Nelsson faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Edin Dzeko sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Rakip ceza sahası önünden Edin Dzeko ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Dusan Tadic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dominik Livakovic.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Galatasaray

    Edin Dzeko, altıpas üzerinde Mauro Icardi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Hakem Arda Kardeşler yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Cengiz Ünder için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kerem Aktürkoğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Dries Mertens şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Bright Osayi-Samuel, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Bright Osayi-Samuel faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kerem Demirbay geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Fenerbahçe

    Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dominik Livakovic geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Lucas Torreira ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında İrfan Can Kahveci faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Cengiz Ünder sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Galatasaray

    Edin Dzeko, Abdülkerim Bardakcı tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Barış Alper Yılmaz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Miguel Crespo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdülkerim Bardakcı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Edin Dzeko faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Hakim Ziyech Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Hakim Ziyech kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Ferdi Kadıoğlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Galatasaray

    Bright Osayi-Samuel, Kerem Aktürkoğlu tarafından faulle durdurulduğu için Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexander Djiku.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
6
7
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Galatasaray Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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