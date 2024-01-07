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Stadyum Rams Park Hakem Ali Şansalan Maç Saati 07 Ocak 19:00
35'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Tümosan Konyaspor
Tümosan Konyaspor

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Tümosan Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    29'
    Korner | Tümosan Konyaspor

    Guilherme Sitya ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    28'
    Korner | Tümosan Konyaspor

    Guilherme Sitya ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    27'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Barış Alper Yılmaz şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    27'
    Korner | Galatasaray

    Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    21'
    İsabetsiz Şut | Tümosan Konyaspor

    Tümosan Konyaspor takımından Louka Prip tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    20'
    Korner | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    15'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    14'
    Ofsayt | Tümosan Konyaspor

    Marlos Moreno ofsayta yakalanıyor.

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    12'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Abdülkerim Bardakcı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Victor Nelsson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    9'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Demirbay çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Tanguy Ndombele şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    8'
    Ofsayt | Tümosan Konyaspor

    Ofsayt bayrağı Alexandru Cicaldau için kalkıyor

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Galatasaray Tümosan Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
İsabetli Şut
5
2
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
2
4
Korner
4
2
Faul
8
5
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Tümosan Konyaspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor Yedekler

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