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Galatasaray - Tümosan Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Guilherme Sitya ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Guilherme Sitya ile Tümosan Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Barış Alper Yılmaz şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Dries Mertens ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Tümosan Konyaspor takımından Louka Prip tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Kerem Aktürkoğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Marlos Moreno ofsayta yakalanıyor.
Galatasaray takımından Abdülkerim Bardakcı çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Galatasaray takımından Victor Nelsson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Galatasaray takımından Kerem Demirbay çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Galatasaray takımından Tanguy Ndombele şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ofsayt bayrağı Alexandru Cicaldau için kalkıyor
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.