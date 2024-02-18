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MKE Ankaragücü - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Dries Mertens tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Kerem Demirbay rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.