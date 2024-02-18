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Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 18 Şubat 19:00
7'
0 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    2'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Dries Mertens tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Kerem Demirbay rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

MKE Ankaragücü Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
1
0
Korner
0
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

MKE Ankaragücü Galatasaray Maç Kadroları

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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