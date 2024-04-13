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Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Direnç Tonusluoğlu Maç Saati 13 Nisan 19:00
10'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Yılport Samsunspor
Yılport Samsunspor

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Yılport Samsunspor Canlı Maç Anlatımı

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    8'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Ernest Muci önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    5'
    İsabetsiz Şut | Yılport Samsunspor

    Marius Mouandilmadji altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Engellenen Şut | Yılport Samsunspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Marius Mouandilmadji, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Beşiktaş Yılport Samsunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Yılport Samsunspor Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Fernando Santos

Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor İlk 11

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

Yılport Samsunspor Yılport Samsunspor Yedekler

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