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Beşiktaş - Yılport Samsunspor Canlı Maç Anlatımı
Ernest Muci önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Marius Mouandilmadji altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Marius Mouandilmadji, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.