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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Tugay Kaan Numanoğlu Maç Saati 14 Nisan 19:00
34'
0 0
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    31'
    İsabetli Şut | Fenerbahçe

    Fred tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    29'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Marcus Rohden tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    26'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Serdar Aziz hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    26'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Valentin Eysseric, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marcus Rohden tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    11'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Valentin Eysseric hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    9'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük için Ryan Mendes şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Edin Dzeko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    7'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Ofsayt. Fred sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
2
2
Korner
0
2
Faul
4
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük Fenerbahçe Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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