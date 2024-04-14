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VavaCars Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Fred tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Marcus Rohden tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Fenerbahçe takımında Serdar Aziz hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Valentin Eysseric, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Marcus Rohden tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Valentin Eysseric hakem Tugay Numanoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük için Ryan Mendes şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Edin Dzeko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ofsayt. Fred sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.