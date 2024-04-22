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Stadyum BG Grup 4 Eylül Stadyumu Hakem Cihan Aydın Maç Saati 22 Nisan 20:00
13'
0 0
EMS Yapı Sivasspor
EMS Yapı Sivasspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    10'
    Korner | Fenerbahçe

    İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    10'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Sebastian Szymanski önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Sebastian Szymanski tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

EMS Yapı Sivasspor Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
EMS Yapı Sivasspor EMS Yapı Sivasspor
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
0
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

EMS Yapı Sivasspor Fenerbahçe Maç Kadroları

EMS Yapı Sivasspor EMS Yapı Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

EMS Yapı Sivasspor EMS Yapı Sivasspor Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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