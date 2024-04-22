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EMS Yapı Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sebastian Szymanski önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Sebastian Szymanski tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.