SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Tüm maçlar
Stadyum Tüpraş Stadyumu Hakem Bahattin Şimşek Maç Saati 19 Nisan 20:00
25'
1 0
Beşiktaş
Beşiktaş
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Ernest Muci 18'

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Beşiktaş

    Milot Rashica ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş için Gedson Fernandes şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetli Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş için Ernest Muci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Asist | Beşiktaş

    Gedson Fernandes, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Ernest Muci takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    Ali Sowe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Milot Rashica ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Milot Rashica, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Ernest Muci, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Christian Bassogog ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü için Ali Kaan Güneren şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Beşiktaş MKE Ankaragücü Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
1
2
Korner
3
1
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş MKE Ankaragücü Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.