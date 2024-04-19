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Beşiktaş - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
Milot Rashica ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş için Gedson Fernandes şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş için Ernest Muci şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Gedson Fernandes, gol pasını veren isim.
GOL! Ernest Muci takımını öne geçiren golü atıyor.
Ali Sowe altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş, Milot Rashica ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Milot Rashica, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ernest Muci, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
MKE Ankaragücü, Christian Bassogog ile köşe vuruşu kullanıyor.
MKE Ankaragücü için Ali Kaan Güneren şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.